Coronavirus : des caméras intelligentes qui détectent la fièvre

Myconnect, une petite entreprise basée à Mudaison (Hérault), installe à l'entrée des usines, des hypermarchés ou des cliniques, des caméras intelligentes qui repèrent les personnes qui ont de la fièvre. De plus en plus de clients veulent s'équiper pour détecter les cas suspects de Covid-19.

Myconnect est une entreprise spécialisée dans la vidéosurveillance pour les industriels et les campings. Installée à Mudaison près de Montpellier, elle compte une vingtaine de salariés. Une partie du personnel est actuellement au chômage technique mais quelques salariés ont au contraire beaucoup de travail. En effet, de plus en plus de clients sont intéressés par les caméras intelligentes que Myconnect a conçu pour repérer les cas suspects de Covid-19. Il s'agit de caméras qui permettent de déterminer précisément la température d'un personne à l'entrée d'un magasin, d'une usine ou de n'importe quel lieu accueillant du public.

À 0,3 degrés près

"À l'origine, on propose des caméras thermiques pour détecter des départs de feux et on a orienté l'intelligence de la caméra thermique au service de la protection des humains en lui donnant un rôle de détection de fièvre. La caméra installée sur un mât ou au plafond à l'entrée d'un bâtiment va scanner jusqu'à 30 personnes simultanément. Elle est équipée de deux objectifs, l'un qui identifie la personne, l'autre qui vise les yeux et donne la température à 0,3 degrés près", explique Raphael Marino dirigeant de Myconnect.

"Si la température dépasse 38 degrés, une alerte est lancée sur un écran."

Plusieurs entreprises de la région Occitanie sont déjà équipées. Les demandent affluent en ce moment.