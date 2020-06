Des élèves du collège Boieldieu et de l'école maternelle des Sapins à Rouen ont été testés positifs. Cette dernière est fermée.

Coronavirus : de nouveaux cas positifs dans une école maternelle et un collège de Rouen

En Normandie, le Covid-19 continue de circuler et de nouveaux cas sont identités chaque jour. Trois élèves du collège Boieldieu et deux de l'école maternelle des Sapins à Rouen ont été testés positifs. Annonce de l'Agence régionale de santé ce 29 juin 2020. Déjà la semaine dernière plusieurs cas ont été recensés dans des établissements scolaires rouennais.

Fermeture d'un seul des établissements

L'école maternelle a été fermée. Le collège lui ne l'est pas puisque "tous les contacts ont été identifiés et isolés". Les élèves testés positifs sont cependant en isolement chez eux. Les contacts ont été contactés et placés en quatorzaine.