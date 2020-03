Coronavirus : des centres de dépistage drive pour les personnels soignants en Occitanie

Les laboratoires d'analyse médicale Labosud ouvrent dans l'Hérault et le Gard six centres de dépistage du Covid-19, spécialement dédiés aux personnels soignants présentant de possibles symptômes du coronavirus. Des centres organisés sous forme de "drive", pour limiter tout risque de contamination. Les professionnels de santé se présentent sur rendez-vous et se font prélever directement dans leur voiture, par la vitre, dans une zone sous tente.

Les résultats des prélèvements sont connus sous 24h au plus tard, consultables en ligne sur un serveur sécurisé. Sur ordonnance, ils sont remboursés par la Sécurité sociale.

Pourquoi les personnels soignants ?

Priorité aux personnels de santé pour le moment, parce qu'ils sont un élément clé de la lutte contre l'épidémie. Mais aussi "parce que nous ne sommes pas en mesure de réaliser un dépistage pour tout le monde aujourd'hui" explique Jean-Michel Réal, biologiste médical chez Labosud à Béziers.

Des tests fabriqués à l'étranger

"Vous avez entendu parler de la pénurie de masques pour tous les personnels de santé. On essaie de le gérer. Le deuxième facteur limitant c'est le nombre de tests réalisables. Ce sont des tests fabriqués à l'étranger et on a des problèmes d'approvisionnement. On n'était pas préparés à réaliser du dépistage de masse." Selon Jean-Michel Réal, sans cette restriction, Labosud serait en mesure de réaliser au moins trois fois plus de tests.

D'autres en Occitanie

11 autres centres "drive" ont ouvert ces derniers jours en Occitanie dans les filiales du groupe propriétaire de Labosud, Inovie : Biomed34 à Villeneuve-les-Maguelone, Sète, Agde, Bédarieux (Hérault). Bioaxiome à Nîmes (Gard), Médilab66 à Narbonne (Aude), Biopole à Cabestany (Pyrénées-Orientales), Labosud Garonne à Quint Fonsegrives et CBM à Muret (Haute-Garonne), Biofusion à Montauban (Tarn-et-Garonne), Biomedica à Lannemezan (Hautes-Pyrénées).