Coronavirus - Pays Basque : des centres de vaccination vont ouvrir à Hendaye et Cambo-les-Bains

Les communes d'Hendaye et Cambo-les-Bains au Pays Basque vont ouvrir chacune leur centres de vaccination lundi prochain, le 15 mars. La mairie d'Hendaye a annoncé ce jeudi que les services préfectoraux ont délivré l'agrément pour permettre cette mise en place. Le centre sera installé dans le club house du stade Ondarraitz. Il accueillera, pour l’instant, les personnes les plus fragiles et à risques, issues du bassin du Sud Pays Basque à savoir les 75 ans et plus et les personnes entre 50 et 75 ans souffrant de comorbidités.

Ce centre sera ouvert, exclusivement sur rendez-vous, pour l'instant du lundi au vendredi de 14 heures à 17h30. Les rendez-vous doivent être pris directement sur le site Doctolib ou en liste d’attente en téléphonant au 05.59.51.61.99.

Un autre centre à Cambo

A Cambo-les-Bains, le centre de vaccination ouvrira pour le même public ce lundi au centre Toki Eder, qui va gérer l'organisation, la logistique, mais aussi la vaccination. Des médecins libéraux volontaires, des personnels des autres établissements médicaux de Cambo, ainsi que des personnels de santé à la retraite assureront la prise en charge des volontaires. 355 vaccinations sont prévues la semaine prochaine et 300 dans quinze jours.

Les créneaux de prise de rendez-vous, ouverts en milieu de semaine sur Doctolib, ont d'ores et déjà été réservés.