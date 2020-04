Coronavirus : des charlottes en tissu grâce à des couturières à l'hôpital de Pont-à-Mousson

Ne soyez pas surpris si vous voyez du personnel des urgences de Pont-à-Mousson porter des charlottes en tissu cousues dans d'anciennes chemises. "Ce n'est pas par manque de charlottes" rassure Catherine Staszewski, infirmière aux urgences de l'hôpital mussipontain. Il s'agit en fait d'ajouter une barrière supplémentaire alors que le personnel est amené à changer régulièrement de tenues, de charlottes jetables notamment.

Limiter le risque

Le risque, c'est que le virus se retrouve sur les cheveux des personnels au moment du retrait de la charlotte. D'où cette idée de fabriquer des charlottes en tissu, sur lesquelles on ajoute la protection habituelle. "On veut limiter le risque de contamination", explique Catherine Staszewski. Des charlottes réutilisables et surtout qui passent à la machine à 60 degrés.

Les charlottes produites en deux jours

N'étant pas une grande couturière, cette infirmière a lancé un appel sur les réseaux sociaux le 28 mars. Ce 1er avril, vingt charlottes étaient déjà prêtes, une nouvelle série devrait être récupérée ce mercredi soir, grâce à l'enthousiasme de couturières du secteur. Catherine Staszewski qui tient à remercier celles qui ont réagi aussi vite pour équiper le personnel de l'hôpital.