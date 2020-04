Coronavirus : des chauffeurs de bus de Chelles en Seine-et-Marne exercent leur droit de retrait

Après la mort d'un de leur collègue du coronavirus, les chauffeurs de bus de Chelles en Seine-et-Marne ont exercé leur droit de retrait ce samedi, rapportent nos confrères de franceinfo. L'homme, âgé de 57 ans, est mort ce vendredi à l'hôpital de Créteil après être resté cinq jours en réanimation. Un autre conducteur âgé de 58 ans, lui, est à l'hôpital sous surveillance après avoir contracté le virus.

Les conducteurs de la Société des transports du bassin chellois (STBC) filiale de la société Transdev, ont mis "la pression auprès de leur direction pour faire rentrer tous les conducteurs pour annoncer le décès" de leur collègue, explique le délégué syndical Solidaire-Transport Jamel Chaibi. "On a fait une minute de silence, il y avait une certaine tension", complète Jamel Chaibi à France Bleu Paris. Ce week-end, trente-trois chauffeurs ont exercé leur droit de retrait qui court jusqu'à lundi. "Aucun bus ne circule, seul le transport à la demande fonctionne uniquement pour les personnels hospitaliers", poursuit-il.

16 000 passagers par jour en temps normal

"En temps normal nous transportons 16 000 passagers par jour. Là avec les mesures de confinement, c'est un peu moins mais nous les conducteurs, nous sommes au premier plan. Nous avons transportés beaucoup de personnes dans les bus", depuis l'annonce du confinement.

"On a demandé à la direction, avant le confinement, l'arrêt de la vente à bord, pour éviter tout contact. Mais on n'a pas eu l'accord de Ile-de-France Mobilités", détaille Jamel Chaibi avant d'ajouter que le premier responsable "c'est Ile-de-France Mobilités à travers Valérie Pécresse. Ils n'ont pas pris les mesures nécessaires pour nous mettre en sécurité. On roulait avec des bus qui étaient surchargés".

Les conducteurs demandent deux masques et deux paires de gants par jour et par personne "parce qu'aujourd'hui nous n'avons qu'un gant pour 8 heures de travail", précise le délégué syndical, la désinfection des postes de conduite tous les jours, l'utilisation des RTT et la mise en chômage partiel des agents les plus de 55 ans et les plus fragiles. Une cellule psychologique a été mise en place. "Et nous allons rencontrer la discussion pour savoir si nous maintenons notre droit de retrait ce lundi", conclut Jamel Chaibi.