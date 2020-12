Coronavirus : des chiffres stables en Savoie et en Haute-Savoie, mais qui restent très élevés

Un conseil de défense est prévu ce mardi à l'Elysée pour faire le point sur la situation épidémique en France. En Savoie et en Haute-Savoie, les taux d'incidence - soit le nombre de personnes positives au coronavirus en une semaine sur 100 000 habitants - dépassent 200 au 27 décembre, soit plus que début décembre.

Cependant prudence : ces taux peuvent être faussés par la campagne de dépistage massive organisée par la Région entre le 16 et le 23 décembre. Trois fois plus de tests ont été réalisés, l'échelle de mesure n'est donc plus la même. Selon les autorités, il est impossible de dire pour le moment si la hausse de ces taux est liée à l'augmentation du nombre de tests où s'il reflète une circulation accrue du virus.

Au service infectiologie de l'hôpital de Chambéry, on commente ces chiffres en parlant de "plateau", stable depuis quatre semaines maintenant, plutôt que d'une augmentation claire. Seule certitude : le nombre d'hospitalisations demeure à un niveau élevé, dans les deux départements, et particulièrement le nombre de patients en service réanimation. Si les cas devaient se multiplier dans les prochains jours, suite aux fêtes de Noël, les services hospitaliers pourraient alors rapidement se retrouver de nouveau sous tension.

191 patients hospitalisés en Savoie

Au 27 décembre, le taux d'incidence était de 266 en Savoie. On compte 191 patients hospitalisés dont 25 en réanimation. Le nombre d'hospitalisations est en baisse, on en comptait 239 au 15 décembre. Le nombre de patients en réanimation, lui, reste stable : autour d'une vingtaine depuis plus de 10 jours.

375 patients hospitalisés en Haute-Savoie

Au 27 décembre, le taux d'incidence était de 232 en Haute-Savoie. 375 personnes sont hospitalisées dont 41 en réanimation, c'est moins qu'au 8 décembre.