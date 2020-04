Coronavirus : des chocolats "Bernard Loiseau" offerts aux soignants de l'Ehpad et de l'hôpital à Montbard

Ces Fêtes de Pâques confinées, on s’en souviendra forcément tous, et surement un peu plus les personnels soignants de l’Ehpad et de l’hôpital de Montbard en haute Côte-d‘Or. Ils ont reçu ce vendredi 10 avril, une livraison d’œufs en chocolat du célèbre Relais Bernard Loiseau de Saulieu.