Coronavirus : des classes par demi-groupe au lycée Pasteur de Lille

"Franchement, il fallait faire quelque chose, personne ne respectait les gestes, plein d'élèves portaient mal le masque", estime Gabrielle, une élève de 1ère. Ramsy, en 1ère lui aussi, approuve: "On était serrés comme des sardines. Le pire, c'était la cantine, on mangeait tous les uns à côté des autres, sans séparation." Les élèves du lycée Pasteur saluent dans l'ensemble la mise en place d'une nouvelle organisation à partir de ce jeudi 5 novembre.

Désormais, les cours se font par demi-groupe. Chaque classe est divisée en deux groupes par ordre alphabétique. Un groupe a cours le matin, jusqu'à 13h; et l'autre groupe a cours l'après-midi, à partir de 13h, et inversement la semaine suivante. Cela permet donc de travailler par demi-groupe et d'avoir une distanciation correcte. Céline explique que pour la première fois, "on était un seul par table ce matin. Dans ma classe, on est 34 d'habitude alors évidemment que ça n'était pas possible de se tenir à distance."

Beaucoup de lycéens redoutent d'avoir à travailler de nouveau seuls chez eux comme lors du premier confinement © Radio France - Odile Senellart

L'un des principaux avantages de cette nouvelle organisation, c'est que cela permet de réduire de façon très importante le nombre d'élèves à la cantine, le point faible en matière de respect des gestes barrière. Les élèves qui ont cours le matin peuvent rentrer manger chez eux, et ceux qui ont cours l'après-midi peuvent manger à la maison avant de venir au lycée. Dès ce jeudi, ils n'étaient plus qu'une centaine à la cantine alors qu'ils peuvent être en temps normal jusqu'à 500 environ.

L'angoisse de devoir travailler de nouveau seul à la maison

Comme lors du confinement du printemps, les enseignants donneront aux élèves des devoirs à faire à la maison pour compenser le temps qu'ils n'auront pas passé en classe. Une perspective qui donne des sueurs froides à certains élèves, comme Elodie: "Je n'avais pas du tout bien géré pendant le premier confinement, je n'arrive pas à travailler à la maison. Il y a trop de tentations: le téléphone, la télé, juste être tranquille..." Certains élèves craignent aussi que les professeurs ne leur donnent trop de devoirs à faire, comme certains ont pu le vivre au premier confinement.

Le lycée Pasteur est l'un des premiers de la région à mettre en place une telle organisation. L'institut de Genech, dans la Pévèle, a opté par exemple pour sa part pour des cours par demi-groupe, mais en alternant les groupes une semaine sur deux. Le ministère de l'Education nationale a laissé jusqu'au lundi 9 novembre aux établissements scolaires pour mettre en place leur protocole sanitaire renforcé.