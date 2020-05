Coronavirus : des clusters découverts dans plusieurs abattoirs, en Béarn la situation est différente

La situation en Béarn n'est pas totalement comparable à celles observées ces derniers jours en Bretagne ou dans le Loiret : les structures sont plus petites, notamment à Oloron-Sainte-Marie, à l'abattoir du Haut-Béarn, où sont abattus des porcs et des bovins, et à Louvie-Soubiron, près de Laruns, à l'abattoir d'Ossau spécialisé dans les ovins. Ces deux abattoirs n'ont jamais cessé leur activité pendant le confinement et fonctionnent en mutualisation.

Nous si on a un cas ici, on ferme tout de suite.

Ces deux abattoirs sont de petites structures, 14 salariés à Oloron, 6 à Louvie-Soubiron. C'est donc plus facile de respecter les distances de sécurité et les gestes barrière. Il faut préciser aussi qu'à Oloron et Laruns, contrairement aux abattoirs touchés par le covid-19, il n'y a pas d'activité de découpe, et ce sont dans ces ateliers que le virus semble s'être propagé. En revanche l'enjeu est de taille pour les éleveurs béarnais : si un cas se déclare au sein de ces abattoirs, ils devront fermer temporairement.

À l'abattoir de Tarbes on va encore plus loin que les préconisations

L'abattoir de Tarbes appartient au groupe Arcadie basé à Rodez. Il emploie une trentaine de salariés. Les gestes barrière sont appliqués et notamment le port des masques, toutes les surfaces de contact sont désinfectées tous les soirs, et pour éviter qu'il y ait trop de monde en même temps dans les vestiaires, les heures d'embauche ont été décalées par groupes successifs. Selon le directeur sécurité environnement du groupe Arcadie, Anthony Marquez, ce ne sont pas les pratiques de travail qui favorisent la transmission du virus mais peut-être l'atmosphère froide et humide, c'est pourquoi il est nécessaire d'être très vigilants.

C'est dans les milieux froids qu'il y aura une atmosphère plus à même de voir le virus se développer.

Anthony Marquez visite actuellement toutes les entreprises agroalimentaires du groupe Arcadie pour vérifier que toutes les mesures sont prises pour faire barrière à l'épidémie de covid-19.