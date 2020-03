Coronavirus : dans certaines communes des Alpes-Maritimes, vous pouvez vous faire livrer vos courses !

Des communes du département, comme Cannes ou Vence, mettent en place des services de livraison de courses à domicile pendant la période de confinement. Les personnes les plus fragiles peuvent ainsi être réapprovisionnées sans sortir de leur domicile.

Pour beaucoup, sortir faire ses courses représente une prise de risque face à l'épidémie de coronavirus. Alors, plusieurs communes des Alpes-Maritimes ont décidé de mettre en place des services de livraison des courses à domicile, pour éviter aux personnes les plus fragiles de devoir sortir pour s'alimenter.

C'est notamment le cas à Vence, avec un service réservé aux personnes de plus de 70 ans et aux personnes handicapées ou atteintes de pathologie à risque en cas de contamination par le coronavirus. Le principe est simple : la mairie met à disposition des habitants une liste des commerces alimentaires indépendants qui se sont portés volontaires : boulangeries, boucheries, poissonniers, chocolatiers... Les personnes les plus à risque peuvent téléphoner pour leur commande, puis se faire livrer le lendemain matin par les équipes de l'APREH ESAT des Oliviers du Taouro.

Le service de livraison est totalement gratuit et pris en charge financièrement par la ville. Seul le montant des courses est à régler, par chèque, quand le livreur vient apporter les courses, munis d'un masque et de gants.

Un service "Allô courses" à Cannes

La ville de Cannes met en place un service similaire pour pallier la fermeture des marchés alimentaires. Ce dispositif s'adresse lui à tous les Cannois, pour les mettre en relation avec les maraîchers qui veulent écouler leurs stocks. Un numéro spécial est mis en place par la mairie : le 07 76 93 65 22 et le 06 16 88 71 80 tous les jours, de 9 heures à 12h30 et de 14 heure à 17h30.

A l'autre bout du fil, des agents municipaux qui transmettent les commandes aux producteurs. Les trois marchés cannois de la ville y sont associés : Forville, Gambetta et La Bocca. Si les commerçants ne peuvent pas effectuer eux-mêmes la commande, ce sont justement des employés municipaux qui s'en chargent, sur la base du bénévolat.

La ville de Cannes propose le même type de service de livraison pour les livres, en partenariat avec la librairie indépendante Autour d'un livre.