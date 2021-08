Coronavirus : des créneaux de vaccination réservés aux 12-17 ans dans le Bas-Rhin

Afin d'encourager à la vaccination des adolescents, des créneaux spécifiques leur sont proposés du 25 août au 11 septembre, les mercredis et samedis, dans le Bas-Rhin.

"Tu as entre 12 et 17 ans ? Des créneaux de vaccination spécialement pour toi." La préfecture du Bas-Rhin et l'Agence régionale de santé annoncent mardi 17 août une opération "spéciale jeune", du 25 août au 11 septembre.

Durant ces trois semaines, 4.845 créneaux sont dédiés aux adolescents dans les centres de vaccination du département, dont 1.500 rien qu'au vaccinodrome situé à l'Hôtel de la Collectivité européenne d'Alsace à Strasbourg. Ils sont proposés les mercredis après-midi et samedi après-midi.

Autorisation parentale nécessaire pour les 12-15 ans

À la date du 15 août, près de 59% des 78.830 jeunes du Bas-Rhin avaient commencé leur schéma vaccinal. Pour rappel, les 12-15 ans doivent venir avec l'autorisation d'un des parents ou d'un tuteur légal, et être accompagnés d'un adulte. Les jeunes de 16 et 17 ans n'ont pas besoin d'autorisation parentale, et peuvent venir seuls.

La prise de rendez-vous se fait par les plateformes de réservation accessibles via le site www.sante.fr/cf/centres-vaccination-covid.html.