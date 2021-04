Le Premier ministre Jean Castex a annoncé, ce jeudi, que des "créneaux dédiés" seront ouverts dès ce week-end pour vacciner 400.000 professionnels particulièrement exposés au coronavirus. Parmi eux, les enseignants, professionnels de la petite enfance, policiers et gendarmes de plus de 55 ans.

Coronavirus : des créneaux dédiés pour vacciner enseignants et policiers de plus de 55 ans dès ce week-end

Les enseignants et policiers, ainsi que plusieurs autres professions particulièrement exposées au coronavirus, vont pouvoir se faire vacciner dès ce week-end grâce à des créneaux dédiés, a annoncé le Premier ministre Jean Castex ce jeudi en visitant un centre de vaccination à Saint-Rémy-les-Cheuvreuse. En tout, 400.000 personnes sont concernées.

Les professionnels de la petite enfance, gendarmes et surveillants pénitentiaires également concernés

Cette mesure concernera les professeurs des écoles, collèges et lycées, les professionnels de la petite enfance, les policiers et gendarmes, les surveillants pénitentiaires, les agents spécialisés des écoles maternelles(Atsem) et les AESH (accompagnants d'enfants en situation de handicap).