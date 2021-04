Coronavirus : des créneaux disponibles au vaccinodrome de Montfavet

Les demandes d'élargir la vaccination se font de plus en plus pressantes, d'autant plus que des rendez-vous restent libres dans certains grands centres de vaccination. C'était encore le cas dernièrement au vaccinodrome de Montfavet. Parfois, il n'atteint pas encore les 1000 injections par jour.

De plus en plus de voix se font entendre en France pour élargir la vaccination au plus grand nombre. Une question d'autant plus pressante que certains centres de vaccinations sont loin de tourner à plein régime, et notamment ceux à grande capacité. C'était encore le cas dernièrement au vaccinodrome de Montfavet.

Le vaccinodrome pas encore à son maximum

En Vaucluse, si vous êtes éligibles à la vaccination, vous avez la possibilité de vous faire vacciner au centre départemental de Montfavet dès la semaine prochaine. Le vaccinodrome propose des créneaux très rapides pour recevoir sa première dose de Pfizer.

Ce grand centre de vaccination peut monter jusqu'à 1000 injections par jour,mais parfois, il ne vaccine que 850 ou 900 personnes, faute de demandes. Une tendance confirmée par "Vite ma dose". L'application met en avant un nombre de plus en plus important de créneaux disponibles dans les centres de vaccination et parfois non pourvus. Ainsi, ce mercredi, elle avançait le chiffre de 270.000 créneaux disponibles en France sur les prochains jours.

On rappelle que seuls peuvent se faire vaccinner, les plus de 55 ans, les 50-54 ans les plus fragiles et certaines professions ou personnes vulnérables.

Pas de gaspillage de doses

Mercredi, 840 personnes ont été vaccinées au vaccinodrome de Montfavet, 910 vaccinations sont prévues ce jeudi. Pour l'instant, en semaine, le centre n'atteint pas forcément son rythme de croisière de 1000 injections par jour. Heureusement il n'y pas de gaspillage de doses, elles sont préparées en fonction du nombre de rendez-vous. Elles peuvent être utilisées encore le lendemain.

Au vaccinodrome, pas d'injections à la chaine, "on prend le temps de vacciner, de discuter", rassure Marina, infirmière volontaire. "Les gens sont contents de pouvoir enfin se faire vacciner, et puis, comme on a le Pfizer, ils sont moins réticents. L'organisation est bien rodée, c'est fluide".

Plus de 21% des Vauclusiens vaccinés

Marion, infirmière elle aussi, a hâte de pouvoir vacciner plus large : "de plus en plus de monde réserve des créneaux, même parfois pour le jour même. J'espère qu'on pourra rapidement vacciner les plus jeunes et pouvoir sortir de tout ça".

Attention, on le rappelle, il faut absolument prendre rendez-vous sur la plateforme Maiia et satisfaire les critères pour se faire vacciner à Montfavet. Aujourd'hui, plus de 21% de la population du Vaucluse a été vaccinée, soit près de 121.000 personnes.

Prochaine étape dans le calendrier vaccinal, l'ouverture, fixée pour l'instant au 15 mai, des injections aux 50-55 ans sans conditions de comorbidité.

à lire aussi Vaccination des plus de 55 ans : où se faire vacciner en Vaucluse et avec quels vaccins ?