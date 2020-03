Coronavirus : des dessins d'enfants pour apporter du réconfort aux résidents d'un EHPAD

Les Français sont confinés à cause de l'épidémie de Covid-19, mais pour certains, c'est peut-être encore plus dur : les EHPAD sont fermés aux visiteurs. À Beauvoisin (Gard), des enfants envoient des dessins aux résidents pour les réconforter.

Comment apporter un sourire aux personnes âgées enfermées dans les EHPAD ? En leur apportant des dessins réalisés par des enfants, ou pourquoi pas, par des plus grands. C'est en tout cas l'idée qu'a lancée Esther Peiffer-Mulongo, une habitante de Beauvoisin dans le Gard, "attachée aux aînés, par une longue tradition familiale". Cela apportera, elle l'espère, un peu de réconfort aux résidents, complètement privés de visites pour cause de coronavirus : "Ces initiatives sont à la portée de tout le monde, rappelle-t-elle. Ce sont aussi des moments de récréation pour nos enfants, comme en ce moment nous faisons tous cours à la maison..."

Esther a longtemps travaillé dans les services à la personne. Elle-même vit dans un habitat intergénérationnel avec ses parents, son mari et sa fille : "J'ai pensé aux moments de solitude générés par cette situation exceptionnelle de confinement, je me suis tout de suite inquiétée pour les résidents de l'EHPAD de notre village. Ils reçoivent d'habitude des visites très régulières de leurs familles et d'habitants bénévoles. En regardant ma fille et ses cahiers de coloriage, je me suis dit : pourquoi pas ?"

"J'espère que de nombreuses personnes fabriqueront des supports hauts en couleurs, des dessins à afficher, des cartes postales à poser dans les chambres, et ainsi permettre un instant d'évasion dans un quotidien de grisaille."