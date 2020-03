Coronavirus : des drones survolent Nice pour disperser les groupes de personnes

Malgré les règles de confinement, les contraventions et les menaces des forces de l'ordre, de trop nombreux Azuréens étaient encore dans les rues sans raison valable ce jeudi. Pour disperser les groupes de personnes, la préfecture et la ville de Nice ont décidé d'utiliser des drones.

La menace d'une amende de 135 euros étant insuffisante pour convaincre les Azuréens de respecter strictement les règles de confinement entrées en vigueur mardi midi, la préfecture des Alpes-Maritimes et la ville de Nice ont décidé de monter d'un cran ce jeudi. Des drones survolent désormais la ville avec des haut-parleurs pour repérer et disperser les groupes de personnes.

Des hélicoptères de la gendarmerie sont également mobilisés pour les mêmes missions de dispersion. La Promenade des Anglais et l'avenue Jean Médecin sont notamment ciblés.

Les plages fermées jusqu'à nouvel ordre.

Un peu plus tôt dans la journée, le préfet des Alpes-Maritimes Bernard Gonzalez avait également signé l'arrêté interdisant l'accès aux plages des Alpes-Maritimes alors que de nombreux promeneurs étaient encore observés à la mi-journée sur ces plages.

Des mesures encore plus restrictives à venir ?

Dans un communiqué commun publié ce jeudi soir, Christian Estrosi et Bernard Gonzalez appellent les Azuréens plus de reponsabilité et menacent de durcir encore les mesures. "Le non-respect des consignes sanitaires est inacceptable et nous devons faire comprendre à la population le respect strict des consignes, à l’heure où les médecins, les infirmiers, les personnels hospitaliers, se battent sans relâche pour sauver des vies, au prix d’une abnégation totale.

Il nous faut les aider de toute nos forces et la consigne à appliquer est simple : rester confinés à domicile. Les choses sont claires : si les mesures n’étaient pas rapidement et scrupuleusement suivies, des contraintes supplémentaires pourraient être prises pour assurer la sécurité de tout un chacun."