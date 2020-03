Coronavirus : des Ehpad du Doubs suspendent les visites

Dans le Doubs, tout un réseau d'Ehpad a choisi ce mercredi de suspendre temporairement les visites des familles aux résidents. Il s'agit des établissements de Nozeroy, Levier, Mouthe, Larmont, Ornans et Morteau.

Une décision prise aussi par trois Ehpad depuis lundi en Haute-Saône, ceux de Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin, Dampierre-sur-Salon et Saulx.

Pourquoi prendre ces mesures alors qu'il n'y a aucun cas dans ces Ehpad ? Tout simplement parce qu'avec les nouvelles préconisations de l'Agence Régionale de Santé, ça mobilise énormément de personnel, explique Aude Malaisie, directrice déléguée du centre hospitalier d'Ornans et directrice adjointe du Centre Hospitalier Intercommunal de Haute-Comté à Pontarlier.

Il aurait fallu plus de soignants pour assurer sur le long-terme le check-point, ce fameux registre qui permet de noter les noms et prénoms des visiteurs, s'ils ont voyagé etc, par exemple dans un "cluster", et puis les autres mesures, notamment prise de température. Ce check-point est l'une des recommandations émises par l'Agence Régionale de Santé, délivrées lundi soir. Six Ehpad sont donc concernés par cette suspension des visites qui ont pour but, rappelle la direction, de protéger avant tout les personnes âgées, plus fragiles face au coronavirus et qui peuvent développer des pathologies mortelles.

Jusqu'à quand ?

Alors difficile de savoir jusqu'à quand cette mesure sera prise. Cela dépend évidemment de la propagation de l'épidémie."Quelque que soit l'évolution de l'épidémie, nous nous adapterons en terme d'organisation au quotidien aux consignes qui sont données par le Ministère", précise Aude Malaisie. Des consignes qui peuvent évoluer au jour le jour.

Les Ehpad décident au cas par cas

Cette suspension des visites ne signifie pas confinement. Chaque Ehpad décide selon son fonctionnement et son organisation. A l'Ehpad de Bellevaux à Besançon, le directeur, Laurent Mouterde a fait un autre choix adapté à son établissement. Il a décidé de ne plus accepter de nouvelles admissions et de restreindre les horaires des visites. Il a également prévu une pièce ou une zone d'isolement libre. Les sorties des résidents sont limitées et les consultations médicales non urgentes reportées.

L'Ehpad de Bellevaux à Besançon © Radio France - Marianne Naquet

Coronavirus : deux cas confirmés en Franche-Comté

Deux cas ont été confirmés en Franche-Comté ce mercredi : un cas avéré à Besançon, il s'agit d'une personne originaire de Haute-Saône, hospitalisée au CHU. Et un deuxième cas à Belfort, une femme de 48 ans prise en charge au centre hospitalier de Trévenans. Ce qui porte à 19 le nombre de cas avérés dans la région Bourgogne-Franche-Comté.

