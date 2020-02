Coronavirus : des élèves du lycée Jean-XXIII de Montigny-lès-Metz confinés chez eux

Vacances prolongées pour quelques élèves du groupe scolaire Jean-XXIII de Montigny-lès-Metz. Certains d'entre eux sont partis en Australie du 6 au 22 février, avec une escale à Singapour lors du voyage retour, un des pays touchés par l'épidémie de coronavirus.

En conséquence, et conformément aux consignes imposées par l'Éducation nationale, ils ne doivent pas réintégrer leur établissement scolaire afin de respecter le délai de 14 jours, durée de la période d'incubation maximale, selon le rectorat.

Ce mercredi, trois cas de coronavirus Covid-19 en France ont été annoncés par le ministère de la santé. L'un de ces patients est mort à Paris. Les deux autres sont un malade hospitalisé à Strasbourg et un autre à Amiens, ce dernier dans un état grave.

A l'hôpital de Mercy de Metz, le Samu a activé, mardi, une cellule de crise dédiée aux appels concernant le coronavirus. Des étudiants en médecine et un interne reçoivent les appels et peuvent rediriger, au besoin, les patients vers un médecin infectiologue de Nancy. Ils ont reçu mardi plus d'une centaine d'appels. A Nancy, le CHRU a activé une cellule d'accueil et de dépistage.