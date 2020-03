Coronavirus : des élus marseillais testés ... sans passe-droit

Lundi dernier, Jean-Claude Gaudin a subi le test de dépistage du coronavirus. Négatif. Le maire de Marseille n'avait pas les symptômes graves de la maladie. Mais dans son entourage, plusieurs élus sont porteurs du virus, notamment Martine Vassal, candidate à sa succession.

Ces élus ont subi le test à l'IHU dirigé par le professeur Raoult. Dans cet établissement, la doctrine officielle des autorités sanitaires n'est pas suivie. "Leur politique est de tester tous ceux qui le souhaitent, explique Yves Moraine, président du groupe des Républicains au conseil municipal de Marseille, lui aussi positif au coronavirus. J'ai été testé au milieu de dizaines de marseillais qui avaient entendu parler de ça. C'est pas du tout un passe droit".

Le test généralisé plutôt que le confinement

Ce jeudi, le professeur Didier Raoult le confirme dans une vidéo. Il affirme qu'il faut d'abord faire du diagnostic : "Tout le monde peut être diagnostiqué et tout le monde peut être traité. La question de dire ‘écoutez, si vous êtes malade, restez à la maison et attendez que ça passe, et si ça devient grave on vous mettra en réanimation’, ça n’est pas une réponse".

Le directeur de l'IHU estime même que le confinement instauré en Italie puis en France n'empêche pas l'évolution exponentielle du virus. En attendant, tout le monde pourrait donc se faire tester à Marseille. Vous pouvez aussi vous essayer ce test en ligne.

