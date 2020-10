Coronavirus. Des établissements de santé réactivent un plan blanc conjoint dans le Biterrois

Le territoire Ouest-Hérault s'organise en vue d'un éventuel reflux de patients Covid, dès ce mercredi 14 octobre 2020. Quatre établissements de santé du Biterrois lancent à nouveau, conjointement, un plan blanc : le Centre hospitalier de Béziers, la clinique Champeau (Béziers), la clinique Saint-Privat (Boujan-sur-Libron) et celle de Jean Causse (Colombiers).

Éviter de déprogrammer des opérations

Concrètement, le protocole sanitaire est similaire à celui mis en place pendant le confinement. Les établissements préparent des services Covid adaptés, capables d'ouvrir des lits rapidement en réanimation. Des circuits distincts sont mis en place pour les malades Covid et non Covid.

"Le but, c'est d'éviter de déprogrammer comme on a dû le faire pendant le confinement", explique Carole Gleyzes, directrice adjointe du Centre hospitalier de Béziers. En cas d'arrivée massive de malades du coronavirus, une déprogramammatrion d'opérations chirurgicales se fera de manière progressive et seulement dans certains services.

Aujourd'hui, l'hôpital est saturé par des patients non Covid, ceux qui ont vu leur opération déprogrammée pendant le confinement - Carole Gleyzes, directrice adjointe du Centre hospitalier de Béziers.

Les quatre établissements vont travailler collectivement. "Chaque jour, on va définir le nombre de lits disponibles, explique Carole Gleyzes. Si l'une des structures n'a plus de place, elle pourra réorienter le patient vers une structure partenaire."

À ce jour, le service de réanimation du CH est complet. Sur douze lits, seuls quatre accueillent des malades touchés par le coronavirus.

