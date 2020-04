Coronavirus : des étudiants de l'université du Mans fabriquent des visières pour les personnels de l'hôpital

Les initiatives de générosité en faveur des personnels soignants se multiplient en Sarthe pour faire face à la crise du Coronavirus. La dernière en date revient à des étudiants de l'université du Mans qui viennent de commencer à fabriquer des visières.

Une belle aventure

Tout est partit de l'initiative d'Alann Renault, ingénieur au sein du Laboratoire d'Acoustique de l'Université du Mans. Il a commencé il y a deux semaines à fabriquer avec une imprimante 3D et des feuilles de plastique, des visières. Après un essai positif, il a voulu augmenter la production. Alann Renault s'est ensuite inspiré du FabLab Youfactory de Lyon et a réalisé des premiers essais sur la découpe laser du Fablab Acoustique de l'université du Mans.

Déjà 400 visières pour le personnel soignant du Centre hospitalier du Mans

Avec une vingtaine de visières, il a rencontré le docteur Coroller-Bec, chef de pôle des urgences, et chef de service de Prévention des Infections au Centre Hospitalier du Mans. Les visières sont parties le jour même en test en service de réanimation et ont été validées dès le lendemain. Ensuite, l'hôpital a estimé son besoin à environ 1.000 visières pour alimenter le réseau Lutin 72 (le relais territorial en hygiène en Sarthe). Jean Boulvert, doctorant au Laboratoire d'Acoustique de l'Université du Mans, a rejoint Alann Renault pour la fabrication. A eux deux, ils ont déjà fabriqué 400 visières.

L'IUT du Mans s'unit au Laboratoire d'Acoustique

Plusieurs collègues du département Génie mécanique et productique (GMP) de l'IUT du Mans ont ensuite rejoint cette initiative. Munis eux aussi d'une découpe laser et d'une imprimante 3D, la capacité de production a ainsi doublé et le besoin initial du Centre Hospitalier du Mans de 1000 visières sera bientôt couvert et même largement dépassé.

Les stocks de plastiques transparents de la reprographie centrale de l'université ont été mis à disposition. Des entreprises locales sont également solidaires de la démarche comme Castorama, Trotec Laser, et les Transports Béchu.