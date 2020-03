Coronavirus : des évènements annulés dans l'Yonne

Sept nouveaux malades testés positif pour le coronavirus dans la région Bourgogne -Franche comté. Ce qui porte à 119 le nombre de cas. Et toujours un seul malade dans l'Yonne. Il est hospitalisé à Sens. Dans ce contexte, les rassemblements de plus de 1000 personnes sont interdits.

Des évènements annulés ou reportés.

Dans la plupart des cas ce sont les organisateurs qui prennent seuls la décision. Yonne Tourisme a par exemple confirmé que la Family week qui devait se tenir les 28 et 29 mars prochain à Venouse n'aura pas lieu . Pour Anne Jérusalem, la présidente de Yonne tourisme, il y a trop d'incertitude, mieux vaut arrêter les frais : " nous n'avons pas été officiellement saisi par monsieur le Préfet mais on pressent que ça va arriver. Il y a une telle médiatisation sur ses problèmes que la Family week aurait été bien moins fréquentée. On la refera l'an prochain."

Pour les grandes manifestations d'Auxerrexpo, les organisateurs prennent aussi souvent les devant. France expo qui gère par exemple le salon de l'habitat a choisi de remettre à plus tard cet évènement qui devait se tenir le weekend prochain. Même chose pour le salon Vinifrance. Centre France événement l'a reprogrammé en décembre prochain (du 11 au 13 décembre).

Les Grands Jours viticoles de Bourgogne n'auront pas lieu du 9 au 13 mars La manifestation devait se déroulée entre Chablis et Mercurey, et réunir près de 2 500 visiteurs originaires de 50 pays et plus de 1 000 vignerons et négociants Le Salon viticole au concept particulier est réservé aux acheteurs professionnels pour des prises de contacts. Il est composé de 12 dégustations itinérantes au départ de Chablis.

Incertitude autour d'Aja-Lens

L'incertitude pèse aussi sur le match Aja-Lens samedi après-midi au stade Abbé Deschamps. Lens est la plus forte affluence de l'année avec plus de 10 000 spectateurs. La décision sera prise par le Préfet. Nous recevons d'ailleurs mardi matin à 8h15 sur France Bleu le directeur de cabinet du préfet Tristan Riquelme.

Le risque d'épidémie oblige aussi certains établissements scolaires à annuler des manifestations comme au collège-lycée Saint-Joseph d'Auxerre. Le Chef d'établissement a pris la décision d'annuler les portes ouvertes le samedi 28 mars ainsi qu'une sortie de voitures anciennes prévue le dimanche 29.