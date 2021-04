Coronavirus : des familles de victimes béarnaises partagées sur la nécessité d'un hommage national

Alors que le porte parole du gouvernent, Gabriel Attal, indique qu'il y aura "évidemment un moment d'hommage et de deuil pour la Nation" en mémoire des victimes du Covid-19 et que la France vient de franchir la barre symbolique des 100 000 morts, en Béarn, les familles sont partagées sur la nécessité de ce moment.

Bernadette qui a perdu l'an dernier une grand mère dans "des conditions horribles" explique "ne pas avoir envie de repenser à ça". Elle dit comprendre que certaines familles aient besoin de cet hommage de tout le pays. Comme tant d'autres proches de victimes du Covid, elle n'a pas pu accompagner cette grand-mère qui se trouvait en Ehpad (Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes). _"On nous a appelé pour nous dire qu'elle avait fait un malaise et en suivant, on nous a dit qu'elle était décédée. Nous n'avons pas pu l'approcher parce qu'il y avait suspicion de Covid_. Il n'y a pas eu de cérémonie, rien du tout ! Elle a été enterrée dans un sac blanc".

Bernadette a perdu sa grand-mère des suites du Covid-19 l'année dernière. Copier

"Cela ne me rendra pas ma mère"

Julie* ne comprend pas pourquoi le gouvernement veut rendre un hommages aux morts du Covid-19 maintenant. _"_Rendre un hommage c'est comme si on pensait que tout était derrière nous et que ça y est, on en est sortis. Or on en est pas sortis", explique celle qui a perdu sa mère de 89 ans, contaminée dans un Ehpad de Lons, en novembre dernier. Elle ne souhaite pas y participer, tout simplement parce que "cela ne me rendra pas ma mère", confie-t-elle.

Julie a perdu sa mère, contaminée dans un Ehpad, en novembre. Copier

*Prénom d'emprunt