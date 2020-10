Bars, restaurants et hôtels du Bas-Rhin vont pouvoir mettre en place des fiches de renseignements pour leurs clients sur la base du volontariat. Des informations qui permettent une meilleure traçabilité des personnes contaminées au coronavirus.

Coronavirus : les clients pourront laisser leurs coordonnées dans les hôtels et restaurants du Bas-Rhin

Les bars, restaurants et hôtels pourront s'ils le souhaitent mettre en place des feuilles contacts. (photo d'illustration)

Nom, prénom, numéro de téléphone et numéro de table. Des informations que les bars, restaurants et hôtels du Bas-Rhin volontaires pourront demander à leurs clients, indique la préfecture vendredi. Une fiche contact qui vise à faciliter la traçabilité des personnes contaminées au coronavirus et leurs cas contacts.

Sur la base du volontariat

Ces registres sont déjà présents dans les établissements situés en zone d'alerte maximale et en Allemagne depuis quatre mois. Pour le Bas-Rhin, les feuilles contacts ne sont mises en place que sur la base du volontariat. "Les restaurateurs qui le souhaitent peuvent ainsi mettre en place une collecte des données des personnes accueillies", indique la préfecture du Bas-Rhin dans un communiqué.

à lire aussi Coronavirus : dans le Bas-Rhin, la préfecture veut limiter les rassemblements en soirée

Les clients ont également le choix de laisser, ou non, leurs coordonnées personnelles. Des informations qui seront ensuite transmises à l'Agence régionale de santé puis détruites au bout de 14 jours. Ces données visent à "casser les chaînes de contamination" et s'inscrivent dans la lutte contre l’épidémie.