Coronavirus : des gardois coincés aux Philippines se disent "abandonnés par la France"

Ils ne peuvent plus rentrer en France à cause du coronavirus. Des gardois, comme beaucoup d'autres français, sont coincés dans les aéroports aux Philippines, certains dorment "par terre dans la rue" faute d'hôtel ouvert.

Faute d’avions et en raison du confinement imposé dans plusieurs îles des Philippines (Asie du Sud-Est) 2 couples de Gallargues-Le-Montueux et Nages-et-Solorgues (Gard) ne peuvent rentrer chez eux. Ils sont coincés loin de leurs enfants Mathieu, Noémie, Océane et Lionel. Des vacances qui tournent au cauchemar. Ils sont bloqués depuis déjà 6 jours, et n'ont aucune idée d'une date éventuelle de retour en France.

"On a réussi à trouver une chambre d'hôtel, explique Lionel. Mais on n'a aucune information sur des vols de rapatriement. Donc au total, ça fait 6 jours que nous sommes bloqués, et avec des frais conséquents : ils en profitent ici, les prix sont tirés vers le haut, parce que très peu d'hôtels ouvrent leurs portes". les gardois ont réussi à retrouver de nombreux autres compatriotes dans la même situation. Ils ont créé un groupe what's app pour s"organiser : "On est en contact avec de nombreux français bloqués. Certains sur de petites îles, ou à Manille. Certains dorment par terre, dehors, dans la rue. C'est scandaleux"

"On est abandonné. On n'a aucun soutien de la France. On est seul" Lionel

Leur colère se reporte aussi sur la compagnie Expedia, qui devait les faire voyager. "Nos familles les ont contactés pendant des heures, raconte encore Lionel. Nous n'avons aucune réponse. La seule que j'ai eue, d'une standardiste : "monsieur, j'ai un vol à vous proposer, pour le mois de mai". Non, mais si c'est pas se foutre de la gueule des gens !"