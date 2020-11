Coronavirus : des gels hydroalcooliques analysés par la répression des fraudes jugés inefficaces

Certains gels testés en laboratoire se révèlent inefficaces contre la Covid-19 et donc dangereux.

Plusieurs gels hydroalcooliques analysés par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sont inefficaces contre les virus et donc la Covid-19, révèle ce mercredi franceinfo, car ils contiennent trop peu d'alcool. Les tests ont été effectués sur des produits vendus sur internet, dans des tabacs, en grande surface ou en pharmacie. Ces produits ont été classés non-conformes et dangereux par la répression des fraudes.

Pas assez d'alcool dans le produit

Les tests menés en laboratoire montrent que certains gels ne contenaient pas assez d'alcool, or "pour être efficaces contre le coronavirus, les gels hydroalcooliques doivent contenir au moins 60% d'alcool" indique franceinfo, sans toutefois donner de nom ou de marque de produits testés. "Quelques produits prélevés ne contenaient pas suffisamment d'alcool", indique à nos confrères Romain Roussel, le directeur de cabinet adjoint à la DGCCRF. Selon lui, "13% des produits analysés" ont été classés comme non-conformes et dangereux.

Certains gels analysés comme inefficaces selon la DGCCRF sont parfois vendus en quelques dizaines de flacons "lorsque ce sont des produits élaborés de manière artisanale", mais cela peut aussi être "plusieurs milliers de produits" selon la fabrication.

Les produits retirés

La DGCCRF s'occupe de surveiller la bataille des prix mais également la qualité des gels hydroalcooliques depuis le premier confinement. Ceux considérés sans effet après les tests sont retirés du marché sous 48h, indique franceinfo.