Coronavirus : une mamie et un papi mayennais accueillent leurs petits-enfants qui vivent dans l'Oise

Les grands-parents prennent la route ce mercredi pour aller récupérer dans l'Oise leurs petits-enfants. Ce département est l'un des plus touchés par l'épidémie. Les écoles sont fermées et pour certains parents il est difficile de trouver des moyens de garde.

Des grands-parents mayennais vont chercher aujourd'hui leurs petits-enfants qui vivent dans le département de l'Oise où toutes les écoles ont été fermées en raison de l'épidémie de coronavirus. Leur fille, qui travaille, et sans mode de garde, leur a demandé un coup de main, et papi et mamie ont accepté aussitôt: "ah les anciens ! pour moi c'est un plaisir de les accueillir".

Les petits, une fille et un garçon qui vivent à plusieurs dizaines de kilomètres d'une zone contaminée, vont bien, ils n'ont pas été touchés par l'épidémie : "et puis ils sont contents de venir chez les grands-parents". Pas question de céder à la panique : "j'ai été pompier pendant 35 ans et j'en ai vu de toutes les couleurs. Alors, il faut arrêter avec toutes ces conneries. On va les faire jouer, on va les sortir. Je ferai attention mais il faut arrêter !".

Ils resteront le temps nécessaire jusqu'à ce que les mesures de restrictions soient levées dans l'Oise : "Les gâter ? Pas trop sinon mamie va rouspéter. S'il fait beau, du vélo. Sinon, les écoles ont prévu des devoirs. Pas trop de télé. On les gardera le temps qu'il faut". Et les grands-parents se moquent bien du qu'en-dira-t-on, des éventuelles remarques du voisinage quand le quartier, où ils résident, apprendra que des membres de leur famille, en provenance d'un département en alerte, sont hébergés chez eux.

►►ECOUTEZ. Ce papi et cette mamie, en Mayenne, accueillent chez eux leurs petits-enfants qui résident dans un département particulièrement touché par le coronavirus