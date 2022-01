Coronavirus : des heures d'attente pour se faire tester à Brest

A Brest, plus d'une cinquantaine de personnes patientent pour effectuer un test antigénique lundi 3 janvier.

En ce lundi après-midi, ils sont 52 à attendre sous la pluie leur ticket pour un test antigénique devant la pharmacie de l'Iroise. "C'est le seul endroit sur tout Brest qui peut nous accueillir sans rendez-vous, résume Nathalie, qui a patienté en tout près de quatre heures, avec sa fille de 10 ans fiévreuse et enrhumée.

ECOUTEZ Nathalie, une Brestoise venue faire tester sa fille élève de CM2. Copier

Il n'y a pas eu d'anticipation

"Je suis détrempée", peste Anne. Symptomatique, cette jeune mère de famille voulait faire un test PCR, comme le lui a recommandé son médecin traitant. Mais "sur Doctolib, il n'y a que des créneaux en fin de semaine. Je pense que la vague est tellement rapide, il n'y a pas eu d'anticipation".

Trois jours d'attente pour un PCR

A quelques kilomètres de là, une demi-douzaine de voitures attendent leur tour au drive de dépistage PCR implanté par Cerballiance au stade du Bergot, non loin du boulevard de l'Europe. Des patients prévoyants, qui ont tous pris rendez-vous avant les fêtes. Et pour cause : sur Doctolib, impossible d'obtenir un créneau avant samedi 8 janvier.

D'ailleurs, ce lundi soir, il n'existe qu'un rendez-vous possible pour un PCR le lendemain dans tout le Finistère, au laboratoire Cerballiance de Saint-Renan. Et seulement deux options pour mercredi, chez Eurofins à Châteaulin et dans un cabinet infirmier de Bourg-Blanc. La plupart des centres de dépistage du département ont au moins trois jours d'attente.

Une capacité très insuffisante

Il faut dire que le dispositif a été considérablement réduit ces derniers mois. Le centre de dépistage du CHRU de Brest a fermé mi-octobre. Celui du Relecq-Kerhuon vient lui aussi de baisser le rideau, "faute de local adapté" selon le laboratoire Eurofins. Face à l'ampleur de la vague Omicron, la capacité de tests est désormais plus qu'insuffisante dans le Finistère. Sollicitée, l'Agence régionale de santé (ARS) de Bretagne n'a pas été en mesure de préciser si une augmentation rapide de la cadence était à l'ordre du jour.