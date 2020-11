Coronavirus : des hôpitaux de Drôme-Ardèche cherchent du personnel en renfort

"On a une vague épidémique que nous avons du mal à gérer", reconnait Jean-Pierre Coulier, le directeur des hôpitaux Drôme Nord qui regroupe les établissements de Saint-Vallier et Romans-sur-Isère. L'augmentation est exponentielle : en une semaine seulement, ses équipes ont accueilli trente patients supplémentaires. Face à l'afflux de malades, il appelle les professionnels à venir renforcer son personnel.

Déjà trois unités covid dans les hôpitaux Drôme Nord

Jean-Pierre Coulier explique avoir été surpris par une augmentation soudaine : "Le 1er octobre, nous avions six patients hospitalisés et un mois plus tard, nous en avons 71". Les seize lits de réanimation sont tous occupés dont onze pour des patients atteints de la Covid-19. "Nous allons en ouvrir prochainement quatre de plus", ajoute-t-il.

Les hôpitaux Drôme Nord vont également ouvrir une troisième unité covid avec 24 lits supplémentaires. Problème : les soignants eux-mêmes tombent malades.Ce mercredi, on dénombre 44 agents positifs sur les 14 derniers jours. "Pour faire face, on appelle à l'aide les professionnels libéraux, les retraités, les infirmiers, déclare Jean-Pierre Coulier. Pas forcément pour aller dans les unités covid d'ailleurs mais cela nous permettra de redéployer le personnel de l’hôpital".

Le travail est rémunéré et peu importe s'il s'agit d'aider pour une journée ou plus. "Toutes les aides sont bonnes à prendre. Une infirmière et neuf aides-soignantes, ce serait déjà bien", souffle Jean-Pierre Coulier. Les professionnels intéressés peuvent contacter le 04.75.05.75.36 de 8h30 à 16h00 et le 06.15.71.39.56 de 16h à 8h30.

Situation tendue ailleurs en Drôme-Ardèche

À Annonay, dans le Nord-Ardèche, il y a désormais plus de patients covid que de malades soignés pour d'autres pathologies. L’hôpital fait déjà appel à du personnel venu de la Loire en fonction des besoins mais cherche encore des aides-soignantes et des infirmières. À Valence, un courrier va être envoyé aux infirmiers libéraux pour venir en renfort.

"Nous avons admis ce mardi 12 malades alors que les jours précédents nous étions plutôt sur une tendance à 5-6 hospitalisations. Là, nous franchissons un cap", constate Patrick Méchain, directeur adjoint de l'hôpital de Valence. L'établissement reçoit de l'aide de la clinique privée valentinoise Pasteur : trois infirmières déjà présentes et des médecins anesthésistes qui devraient renforcer les équipes.

Lui qui dirige également l'hôpital de Die explique qu'à l'Ouest de la Drôme, il n'est plus possible de rajouter d'autres lits de réanimation faute de soignants, alors qu'ils sont déjà tous occupés. À Aubenas, enfin, la situation pourrait sembler moins critique : pour l'instant l'hôpital arrive à faire face sans renforts.

La direction s'inquiète malgré tout car 77 agents - dont 61 soignants - sont actuellement en arrêt maladie et une troisième unité covid va prochainement ouvrir. L'afflux de patients est pour le moment géré grâce aux fermetures de la partie cure thermale et de 40 lits de diabétologie. Cela a permis de redéployer une quinzaine de soignants dans l’hôpital mais la situation reste précaire.