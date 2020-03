Coronavirus : des hôpitaux flottants pour la Corse ?

Cela n’est pas à l’ordre du jour, mais c’est est une possibilité si l’épidémie dégénère et que les hôpitaux sont débordés le syndicat explique que la mise à disposition de l’armée de navires de la Corsica Linea permettrait de se déplacer et soigner les malades du COVID19 dans de meilleures conditions. La compagnie délégataire du service publique aurait donné son accord de principe selon le syndicat. De plus, cela n’impacterait pas le fret transporté par la compagnie.

Corsica Linea /port de Marseille © Maxppp - maxppp

Alain Mosconi, délégué STC Marinari Copier

Quid des forces armées dans la gestion de la crise sanitaire ?

Sur le continent l’armée est déjà intervenue, l'avion militaire médicalisé Phénix a notamment rapatrié des malades de Mulhouse vers l’Aveyron. Pour l’heure en Corse, l’armée n’intervient pas, ni pour épauler les forces de police et de gendarmeries dans leurs contrôles, ni même pour apporter cet appui médical aux hôpitaux. Pourtant, elle pourrait le faire si ces derniers venaient à être saturés, mais nous n’en sommes pas là, assure l’ARS.

La base stratégique de Sulinzara

Même si les compétences et le matériel médicaux de l’armée son déjà mobilisés pour faire face aux pertes humaines des missions au Sahel par exemple, des moyens pourraient le cas échéant, être déployés y compris depuis la base de Sulinzara, le député de Corse du Sud Jean-Jacques Ferrara, membre de la commission de la défense et des forces armées.

Jean-Jacques Ferrara, député de Corse-du-Sud Copier

Pour l’heure la Base aérienne 126 de Sulinzara précise qu’aucune force armée n’est arrivée en Corse ses dernières heures, ni en exercice ni en mission dans le cadre de la crise sanitaire. Une vidéo tournait sur les réseaux sociaux, des hommes en treillis dans un bateau arrivant à Ajaccio, il s’agissait de militaires du deuxième régiment de parachutistes de Calvi qui rentraient de mission.