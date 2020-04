INFOGRAPHIES - Coronavirus : des hospitalisations en légère hausse en Normandie

Un nouveau bilan de l'Agence régionale de santé dénombre ce lundi 663 personnes hospitalisées à cause du coronavirus en Normandie. Ce sont trois personnes de plus qu'avant le week-end.

Plus de 600 personnes sont hospitalisées à cause du coronavirus dans la région ce lundi, dont 144 dans le Calvados (ici le CHU de Caen).

En ce début de semaine, un peu plus d'un mois après le début du confinement, l'Agence régionale de santé dénombre 663 personnes hospitalisées en Normandie (soit une augmentation de 0,5 % en 72h, depuis le vendredi 17/04, où 660 personnes étaient hospitalisées). Par département, on compte 144 personnes hospitalisées dans le Calvados, 91 dans l’Eure, 80 dans la Manche, 66 dans l’Orne et 282 dans la Seine-Maritime.

Parmi ces personnes hospitalisées, celles qui sont en réanimation sont moins nombreuses qu'avant le week-end (143 en réanimation, soit une diminution de 5,9 % en 72h, depuis le vendredi 17/04, où 152 personnes étaient en réanimation). Depuis le début du confinement, 821 personnes sont rentrées chez elles.

Les hospitalisations liées au coronavirus, département par département, en Normandie. © Radio France - Eric Turpin

L’Agence régionale de santé recense ce lundi dix morts à l’hôpital de personnes porteuses du coronavirus Covid-19 : une dans le Calvados, six dans l’Eure, deux dans la Manche et une dans l’Orne. Le nombre total de décès à l’hôpital depuis le début de l’épidémie est de 283* en Normandie (âge médian de 81 ans).

Les décès liés au coronavirus en Normandie, département par département. © Radio France - Eric Turpin

108 ehpads touchés dans la région

Sur les 388 Ehpad de la région, 108 ont déclaré au moins un cas (résident ou personnel). Parmi eux : 61 ont des cas groupés témoignant de la circulation active du virus et 149 décès ont été enregistrés. L'ARS précise qu'actuellement l’ensemble des Ehpad de la région n’a pas pu encore réaliser la totalité des remontées des cas et décès. Les données sont donc "en cours de consolidation".

80 nouveaux cas diagnostiqués depuis dimanche

Du 24 février à ce lundi 20 avril 2020, 3.391 personnes ont été testées positives au COVID-19 en Normandie (80 nouveaux cas depuis dimanche) sur un total de 22 507 prélèvements réalisés, soit 15,3 % de positivité.

*Un décès non imputable au COVID-19 a été retranché au nombre total de décès par rapport au point de situation de la veille