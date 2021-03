Coronavirus : des indicateurs épidémiologiques toujours aussi élevés en Mayenne selon l'ARS

L'épidémie de Covid-19 gagne du terrain partout en France. En Mayenne, d'après les dernières données fournies par l'Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire, le taux d'incidence s'établit à 181,4 pour l'ensemble de la population mayennaise, c'est le nombre de cas positifs pour 100.000 habitants. Il est de 137 chez les personnes âgées de plus de 65 ans.

52 patients sont actuellement hospitalisées dont 8 en réanimation. Depuis le début de la crise sanitaire, 244 personnes sont décédées dans notre département.

L'ARS note, par ailleurs, que le variant britannique du virus est majoritairement très présent dans les tests réalisés et qui s'avèrent positifs. Enfin, plus de 31.000 personnes ont reçu, à ce jour, une dose de vaccin et plus de 13.000 les deux doses prescrites.