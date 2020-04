VIDÉO - Coronavirus : des infirmières catalanes posent nues pour dénoncer le manque de matériel

S.O.S glaçant du personnel soignant. Face à la pénurie de matériel, 46 infirmières à domicile de Perpignan tirent la sonnette d'alarme. "La livraison de matériel par le gouvernement est trop lente, explique Magali Delval, infirmière libérale dans le secteur du Bas Vernet. Nous soignons les patients qui partent ou qui rentrent tout juste des hôpitaux. Sans protection, nous sommes en danger !"

Pour effectuer ses tournées, qui durent neuf à dix heures chaque jour, Magali Delval ne dispose que de 18 masques par semaine. Or, pour se protéger convenablement contre le coronavirus, il faudrait qu'elle en change toutes les trois heures.

Démunies et ne sachant plus comment se faire entendre, des infirmiers et infirmières catalan.e.s ont décidé de poser nu.e.s pour exprimer leur désarroi, et ont aussi créé le collectif S.O.S soignants en danger pour faire entendre leurs revendication.s

S.O.S soignants en danger

La situation est similaire dans d'autres départements français. Le collectif S.O.S soignants en danger, qui rassemble déjà plus de 300 membres, a par exemple été rejoint par une infirmière bretonne.