Coronavirus: des laboratoires privés de la région proposent des tests de dépistage

Alors que certains pays comme la Corée ou, plus près de chez nous, l'Allemagne multiplient les campagnes de dépistage massif du coronavirus, la France semble rester en retrait. Pas assez de tests, pas assez de moyens d'analyses, des matériels ont été commandés en masse, comme des robots par exemple, mais bien malin qui pourrait dire quand ces moyens seront disponibles.

En attendant, et pour désengorger les laboratoires des hôpitaux, des entreprises privées ont été autorisées à procéder à ces dépistages. C'est le cas par exemple du réseau de laboratoires d'analyses Unilabs dont le siège social est à Bruay-La-Buissière. 5 de ses 15 sites dans la région sont désormais opérationnels: Bruay et Liévin dans le Pas-de-Calais, Orchies et Estaires dans le Nord et Roye dans la Somme.

Ces tests sont réservés à certaines catégories de patients: les personnes fragiles, celles qui présentent des signes évidents de la maladie et les personnels soignants qui sont porteurs des symptômes du virus. "Nous ne procédons que sur ordonnance médicale et sur rendez-vous" précise Philippe Ansel, le PDG d'Unilabs. Cette ordonnance est dûment vérifiée lors de la prise de rendez-vous, la police municipale vérifie l'identité du patient lorsqu'il se présente à l'entrée du parking et le prélèvement est effectué directement dans le véhicule pour éviter tout contact et tout risque de contamination.

Seul bémol mais de taille: l'Assurance Maladie ne rembourse que 60% des frais engagés. Un test coûte environ 60 euros, "le reste est pris en charge par les mutuelles, mais pour ceux qui en ont", regrette Philippe Ansel. "Compte tenu de la crise sanitaire que l'on connaît actuellement les frais devraient être pris en charge à 100%".

Les laboratoires de recherche tributaires d'une décision administrative

De son côté, le Professeur Philippe Froguel ne décolère pas. Ce généticien et endocrinologue est également directeur de recherche au CNRS. Il dirige un laboratoire de recherche qui dépend à la fois l'Université de Lille, de l'Institut Pasteur et de l'Inserm. "Pour procéder aux dépistages il faut bénéficier d'une homologation qui dépend d'un institut qui est actuellement fermé pour cause de pandémie" s'enrage le Pr Froguel. Pour débloquer la situation et passer outre cette homologation il suffirait d'un décret signé par le ministre de la santé et qui autoriserait l'Agence Régionale de Santé (ARS) à accorder une dérogation au laboratoire.

"Nous sommes en capacité de procéder à un millier de dépistages par jour quand le CHU de Lille n'en réalise que 300 quotidiennement". Le laboratoire dispose du matériel, des robots et même du personnel, actuellement en confinement mais qui se dit volontaire pour prendre part à une éventuelle campagne de dépistage.

L'arrêté ministériel est en attente de signature sur le bureau du ministre!