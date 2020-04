Coronavirus : les dermatologues alertent sur de nouveaux symptômes cutanés

Après les symptômes respiratoires, après les pertes de goût et d'odorat, voici les manifestations cutanées du Covid-19. Dans un communiqué, le Syndicat National des Dermatologues-Vénéréologues (SNDV) lance l'alerte.

Des "gelures" au niveau des mains et des pieds parfois au visage

"Nous avons découvert un phénomène assez particulier chez certains patients qui présentent des acrosyndromes, c'est à dire un aspect de gelures au niveau des extrémités, ce sont des rougeurs au niveau des doigts, des gonflements, desdouleurs passagères qui correspondent à ce qu'on peut ressentir au sport d'hiver lorsqu'il fait froid et en fait, ce signe là passe souvent assez inaperçu ", explique Luc Sulimovic, président du Syndicat national des dermatologues.

Éruption généralisée d'urticaire

En plus de ces pseudo-engelures, le groupe de dermatologues a identifié d'autres manifestations cutanées : "l'apparition subite de rougeurs persistantes parfois douloureuses, et des lésions d’urticaire passagères", selon le communiqué du SNDV. A ce jour, la littérature médicale internationale ne cite pas l’acrosyndrome comme un symptôme du Covid-19. Cependant "deux articles chinois et Taiwanais font état d’urticaire et d’acro-ischémie. Et en Italie, un autre papier, parle d’éruptions généralisées et d’urticaire", signale la Professeure Beylot-Barry sur le site le quotidien du médecin.

Risque de contagion

Le Syndicat national des dermatologues veut donner l'alerte, "parce que ces signes n'étant pas accompagnés de manifestations pulmonaires, ces patients sont potentiellement contagieux, et sont potentiellement porteurs et diffuseurs du virus _sans le savoir_. C'est un signe qui nous semble très important à connaître pour l'ensemble de nos confrères" conclut Luc Sulimovic.

Un dépistage systématique souhaité

Les dermatologues souhaitent qu'on teste les personnes présentant ce genre de gelures ou d'urticaires tout en précisant que les pseudo-engelures, même en plein printemps, peuvent aussi avoir d'autres causes.