Coronavirus : des lits supplémentaires en préparation au CHRU de Nancy

Dans les heures qui viennent le CHRU de Nancy, hôpital référent dans le Grand-Est pour le COVID-19, va augmenter son nombre de lits disponibles et passer à 70 voire 80 lits pour soigner les malades les plus gravement atteints. Annonce ce lundi sur France Bleu sud Lorraine du directeur de l’hôpital.

Le directeur du CHRU de Nancy était ce lundi 16 mars l'invité de France Bleu sud Lorraine dans le journal de 7h. Bernard Dupont a fait le point en direct sur la situation dans l'établissement nancéien, hôpital référent pour la région Lorraine dans cette crise sanitaire.

Bernard Dupont est notamment revenu sur l'adaptation au jour le jour du dispositif : " Nous avons déprogrammé les opérations non essentielles pour libérer des lits et prendre ainsi les malades les plus lourds. Nous espérons ne pas être en état de saturation dans nos services. Nous devrions porter rien qu'au CHU notre capacité pour les patients les plus gravement atteints à 70 voire 80 lits dans les heures ou jours qui viennent. Nous avons déjà libéré une cinquantaine de lits et une douzaine de malades dans un état serieux sont hospitalisés " tente de rassurer le directeur.

