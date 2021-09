Coronavirus : des lycéens de Libourne inaugurent la vaccination sur le temps scolaire

L'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine lance ce vendredi une campagne de vaccination anti-covid à destination des 12-17 ans : des lycées et collèges sont mis en relation avec des centres pour que les élèves volontaires reçoivent leurs doses sur le temps scolaire. Exemple à Libourne.

Sortie scolaire un peu particulière pour ces lycéens libournais. Ce vendredi, ils sont une vingtaine à descendre du bus qui les dépose devant le gymnase Jean Mamère, qui sert de centre de vaccination pour la CALI. A l'heure où la plupart de leurs camarades retournent en classe pour les cours de l'après-midi, ces jeunes sont venus se faire vacciner contre le coronavirus, inaugurant ainsi le dispositif mis en place par l'Agence régionale de santé (ARS) en lien avec les établissements. "C'est le lycée qui a tout organisé" explique Mathieu, 16 ans. "On m'a proposé... alors je me suis lancé !" Quand on demande à ces jeunes pourquoi ils ont attendu la rentrée pour "se lancer", la réponse est souvent la même : pas le temps ni l'envie de s'en préoccuper pendant les vacances. "Ce n'était pas une priorité" déclare Noémie, qui veut désormais obtenir son pass sanitaire notamment pour sortir avec ses amis. "Là, ça devient important... [[la vaccination]] avec le lycée, c'était une opportunité, je l'ai prise."

Le pass sanitaire devient indispensable pour leur formation professionnelle - Guillaume Mouette, proviseur

Ce vendredi, une cinquantaine de lycéens venus de trois établissements de Libourne ont reçu une première dose de vaccin. Guillaume Mouette, proviseur du lycée Jean Monnet, a accompagné ses 17 élèves volontaires. "On en a déjà beaucoup qui sont vaccinés" remarque-t-il. "On a une section hôtellerie-restauration. Pour ces élèves en particulier, qui ont une partie de leur formation en milieu professionnel, le pass sanitaire devient indispensable." Dans le lycée dirigé par Guillaume Mouette, des mails ont été envoyés aux élèves en amont de la rentrée pour les prévenir de la possibilité d'être vaccinés en groupe, sur le temps scolaire. Ceux qui ont moins de 16 ans ont besoin d'une autorisation parentale.

Pour l'ARS, l'enjeu, c'est de limiter les contaminations en milieu scolaire

"Le fait de se faire vacciner dans un cadre institutionnel, avec les enseignants qui leur expliquent, en qui ils ont confiance, avec leurs amis (...) ça les encourage. Pour certains, ça a été le déclic" assure Benoît Elleboode, le directeur de l'ARS en Nouvelle-Aquitaine, qui a rencontré ces lycéens libournais venus se faire vacciner. L'objectif, pour lui, c'est de convaincre ceux qui hésitent à franchir le pas... pour limiter les contaminations en milieu scolaire et ainsi éviter les fermetures de classes. En Gironde, 265 établissements scolaires se sont mis en relation avec 27 centres de vaccination pour proposer des rendez-vous aux élèves, selon la demande. Les quelque 1.200 collèges et lycées de Nouvelle-Aquitaine peuvent entrer dans ce dispositif mis en place par l'ARS en lien avec les rectorats, le conseil régional et les préfectures.