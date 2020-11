Coronavirus : des maisons de retraite poitevines cherchent des renforts, face à de nombreux cas

Ce mardi 3 novembre, un cinquième résident de l'Ehpad Gatebourse de Vasles est décédé du Covid-19. La deuxième vague de Coronavirus touche durement l'établissement des Deux-Sèvres. D'après les derniers chiffres 34 résidents et 18 personnels sont positifs, mais de nouveaux tests ont été réalisés lundi. La direction attend toujours les résultats.

De nombreuses candidatures à Vasles

En fin de semaine dernière, Séverine Gaury, directrice de la maison de retraite de Vasles, a lancé un appel à l'aide pour venir prêter main forte aux personnels, appel entendu même s'il faut toujours des bras. "J'ai eu entre 20 et 30 personnes qui m'ont contactées depuis vendredi, et on en a embauché 11", détaille-t-elle. "Déjà avant la crise Covid c'était pas facile de recruter, là c'est encore plus compliqué".

A Latillé, un appel lancé sur Facebook

Dans la commune de 1.400 habitants, dans la Vienne, la mairie a relayé l'appel de la maison de retraite médicalisée de la Chèze d'Or sur sa page Facebook. Les partages ont été très nombreux et les réponses aussi. Les premiers cas de Covid ont été révélés la semaine dernière.