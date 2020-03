Coronavirus : des malades de l'Est de la France transférés en Bretagne

Le Finistère va accueillir des malades du Coronavirus, en provenance des hôpitaux surchargés dans l'Est de la France. Ils seront pris en charge à Brest et Quimper.

La ministre des Armées annonce que la Bretagne va accueillir des patients en provenance de l'Est de la France. Ces malades du coronavirus sont acheminés par avion depuis l'hôpital de Mulhouse, qui est surchargé par le nombre de patients gravement touchés.

Ce transfert vient compléter le dispositif. En plus de l'hôpital de campagne en cours d'installation dans l'Est de la France, et des patients déjà pris en charge dans le sud, à Marseille et Toulon, des malades du coronavirus seront donc également accueillis dans les hôpitaux de Brest et Quimper. L'avion qui les transporte a décollé ce mardi matin.