Coronavirus : des maraudes d'information dans les centres commerciaux de Laval

Jusqu'à la fin août minimum, des bénévoles de plusieurs associations organisent des maraudes de prévention et d'information sur le coronavirus dans les centres commerciaux de l'agglomération de Laval. Une action conjointe de la Préfecture de la Mayenne et de la ville de Laval.

Vous les apercevrez régulièrement si vous faites vos courses dans les centres commerciaux de Laval et son agglomération. Des bénévoles de plusieurs associations, mais aussi les jeunes du Service National Universel vont faire de la prévention et de l'information aux habitants sur le coronavirus.

Objectifs : les inciter à se faire ou se refaire dépister et de continuer à respecter les gestes barrière. Ces maraudes sont l'initiative de la ville de Laval et de la préfecture de la Mayenne. Pour Noria Souab, la directrice de cabinet du Préfet, il s'agit d'informer les Mayennais qui reviennent de vacances, mais aussi anticiper une éventuelle seconde vague de l'épidémie à la rentrée. "Ces personnes sont invitées à faire le test même si elles l'avaient déjà fait avant de partir. Être asymptomatique ne veut pas dire que l'on est pas porteur et que l'on ne véhicule pas le virus. Nous sommes toujours dans la stratégie de casser les chaînes de contamination le plus en amont possible" Noria Souab.

Un deuxième bus de dépistage

Au centre commercial Intermarché de l'avenue Chanzy à Laval, ce mercredi, la 2e adjointe de la ville, Isabelle Eymon, distribuait déjà des documents d'infirmations aux habitants. Les Lavallois sont de très bons élèves en matière de respect des mesures barrières observe t-elle, surtout après le regain de l'épidémie en juillet. "De fait, nous avons un entraînement. Les résultats que nous voyons maintenant nous amènent à une forme d'optimiste. L'effort que nous avons fait cet été à l'air de porter ces fruits" déclare l'élue.

Ces maraudes auront lieu dans les centres commerciaux au moins jusqu'à fin août. Un deuxième bus de dépistage va être mis en service également dans les prochains jours. Le véhicule sillonnera les communes les plus éloignées de l'agglomération de Laval.