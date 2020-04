Coronavirus : des masques distribués aux Français à partir du 4 mai

"L'État contribuera à doter en masques grand public les citoyens dès que possible par les canaux de distribution les mieux adaptés. De premières expérimentations seront faites à partir du 4 mai", précise Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État à l'économie dans un entretien aux Echos publié ce vendredi.

L’exécutif envisage plusieurs pistes pour distribuer ces masques : pharmacies, mairies, supermarchés, buralistes, plateforme Afnor, e-commerce... _"Le champ des est très large et nous regardons toutes les hypothèses"_affirme la secrétaire d'Etat.

25 millions de masques lavables par semaine fin avril

Pour l'heure, le gouvernement a "initié une filière de fabrication de masques grand public en textile, le plus souvent _lavables et réutilisables_", souligne Agnès Pannier-Runacher, affirmant que la production a atteint plus de 10 millions de masques la semaine passée.

"Et l'approvisionnement, par la production française et les importations, va s'accroître rapidement pour dépasser 25 millions de masques lavables par semaine fin avril", poursuit-elle.

Interrogée sur l'opportunité d'encadrer les prix de vente de ces masques, la secrétaire d'État indique que "ce n'est pas d'actualité".