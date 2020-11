La colère de professionnels de santé, depuis une semaine, certaines pharmacies provençales ou ils s'approvisionnent gratuitement leur fournissent des masques non médicaux, ils refusent de les utiliser pour se protéger et protéger leurs patients

Coronavirus: des masques non médicaux pour les professions de santé

les masques non médicaux KN95

En fait cette dotation hebdomadaire de masques provient des stocks d'état. Des masques répartis dans les pharmacies par un distributeur national OCP. Cette société privée basée en région parisienne avec des dépôts dans toute la France gère et distribue ce fameux stock d'état. Depuis une dizaine de jours des masques KN 95 non médicaux fabriqués en Chine remplacent les masques chirurgicaux et FFP2. Valérie en a reçu un stock dans sa pharmacie à Marseille. Elle ne veut pas engager sa responsabilité auprès des professionnels de santé qui viennent les récupérer .C'est écrit noir sur blanc dans les notices ". Ils sont classés en tant que EPI (Equipement de protection Individuel). Ils ne sont pas considérés comme des dispositifs médicaux. Ils servent par exemple à se protéger des particules produites par les feux de forêt, la pollution de l’air ou encore celles des éruptions volcaniques.

Abderamane El Amine est dentiste à Marseille, pour lui pas question de les utiliser, ils ne collent pas bien au visage notamment au niveau du nez, les élastiques ne sont pas adaptés. Ce dentiste et ses autres confrères devront donc acheter des masques médicaux homologués. Nous avons sollicités le répartiteur OCP,il nous précise que "ces masques sont suffisamment protecteurs pour un usage conforme pour les professionnels de santé".