Coronavirus : des masques vendus trois à dix fois plus cher dans certaines pharmacies d'Ile-de-France

Depuis le début de l'épidémie de coronavirus, des masques chirurgicaux sont vendus entre trois et dix fois plus cher dans certaines pharmacies parisiennes, comme France Bleu Paris a pu le constater.

Paris, France

Alors que le coronavirus continue de faire des victimes, il est très difficile de trouver des masques de protection respiratoire (type FFP2) dans les pharmacies d'Ile-de-France. Beaucoup sont en rupture de stock. D'autres masques dits chirurgicaux sont aussi très demandés. Ces derniers "sont uniquement utiles quand on est soi-même malade pour éviter de contaminer les autres", avait expliqué fin janvier la ministre de la Santé Agnès Buzyn. Pourtant, les clients inquiets les réclament, malgré des prix en forte hausse dans certaines pharmacies de la capitale.

Une "truanderie"

C'est une "truanderie", dénonce une pharmacienne des Hauts-de-Seine, qui préfère rester anonyme. "Il faut avoir une conscience professionnelle" et ne "pas jouer sur la peur", ajoute-t-elle, pointant du doigt certains de ses confrères qui selon elle gonflent leurs prix pour augmenter leur marge.

On n'est pas des marchands de tapis

Un masque chirurgical, qui vaut environ 30 centimes, est parfois vendu un euro, voire deux ou trois euros l'unité, comme nous avons pu le constater. Sur une quinzaine de pharmacies parisiennes visitées cette semaine, près de la moitié vendent ce type de masque un euro ou plus, soient des prix trois à dix fois plus élevés.

Avant l'apparition du coronavirus dans l'actualité, une boîte de 50 masques chirurgicaux coûtait en moyenne huit euros, confirme la pharmacienne des Hauts-de-Seine. Les masques de type FFP2 subissent aussi des hausses de prix considérables.

Des "cas isolés" regrettables, mais rien d'illégal

L'ordre des pharmaciens d'Ile-de-France reconnaît que cela pose des questions "d'éthique" et qu' "on ne peut que regretter" ces situations, mais ce n'est pas illégal, précise son président Bruno Maleine, qui évoque des "cas isolés". "On attend de la part des pharmaciens une attitude professionnelle et déontologique", insiste-t-il.