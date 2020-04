Coronavirus : Des médecins alsaciens militent pour le port d’écrans "anti-postillons" en public

Ils sont médecins généralistes, radiologues, allergologues, oncologues, ils se sont retrouvés sur les réseaux sociaux avec la même conviction et ils ont donc créé un collectif avec un message simple. Dès que vous sortez en public, il est urgent de porter un masque en tissu ou en papier, une visière, tout ce qui bloque l’émission de postillons.

On estime qu’entre 1 million et demi et 3 millions de Français sont des porteurs sains du virus, sans symptômes particuliers. Ces personnes sont les principaux vecteurs de transmission du coronavirus. Ces médecins sont donc persuadés que l’écran anti-postillons doit être dès aujourd’hui un nouveau geste barrière, sans attendre la fin du confinement.

Protéger les autres

« Le fait de porter un dispositif anti-postillons permettrait de réduire la transmission du virus, explique Emilie Hutt, oncologue à la clinique de l’Orangerie à Strasbourg et aux Hospices Civils de Colmar, et qui fait partie de ce collectif. L’objectif, c’est simplement de stopper l’émission de postillons vers les autres et vers l’environnement. On n’a pas le matériel pour se protéger soi, il faut donc protéger les autres. Si tout le monde porte un dispositif anti-postillons, tout le monde sera protégé. On se protège les uns les autres. »

Ces médecins recommandent tout particulièrement son utilisation dans les supermarchés et les commerces d’alimentation. "C'est un lieu de transmission fort pour deux raisons, observe Emilie Hutt. Les distances de sécurité sont extrêmement difficiles à respecter dans les supermarchés. Et l'autre raison, c'est que quand on fait nos courses, on va excréter du virus sur les denrées alimentaires et le virus peut y survivre plusieurs heures. Donc, _notre objectif ça serait que tout le monde porte un dispositif anti-postillons avant d'entrer dans un supermarché_. Comme ça, les denrées alimentaires, les clients et les employés seront protégés."

Des tutos pour fabriquer un écran anti-postillons

Plusieurs pays ont déjà opté pour le port obligatoire de masques ou de matériel de protection en public, comme le Portugal, l’Autriche, le Luxembourg, la République Tchèque. C’est aussi une recommandation de l’Académie de médecine en France.

Comme il y a une pénurie de masques professionnels en France, les fameux FFP2, réservés aux soignants, le collectif propose de fabriquer son propre matériel anti-postillons. Vous retrouvez des tutoriels et la liste de l'ensemble des médecins signataires de cet appel sur le site internet : www.stop-postillons.fr