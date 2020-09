Coronavirus : des médecins dans "le désarroi, l'isolement, la solitude" dénoncent l'imbroglio de l'ARS

Quarante médecins du Pays Basque adressent une lettre ouverte au ministre de la Santé et à l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Ils dénoncent le désordre des protocoles différents et demandent un ordre de priorité pour passer les tests PCR.

Ils demandent "la rationalisation des tests PCR et l'uniformisation des protocoles de dépistage et isolement". Quarante médecins du Pays Basque, dont Txomin Haran d'Ustaritz, se désolent que les tests de l'Agence régionale de santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine se déroulent "n'importe comment, à la va-comme je te-pousse, et nous on voudrait une organisation". Ils adressent donc cette semaine une lettre ouverte au ministre de la Santé et à l'ARS.

Le docteur Jean-Jacques Bénichou, médecin généraliste à Ciboure explique que "nous sommes sollicités pour des demandes de tests, des certificats d'admission en milieu scolaire, des suspicion ou non suspicion, des confirmations ou infirmations d'un diagnostic de Covid". Il reconnait que "on a la main un peu facile parce qu'on s'y perd un petit peu" dans les préconisations, "nous sommes seuls à prendre la décision sur le terrain, il faudrait se faire aider par les médecins scolaires", demande-t-il. Il applaudit donc des deux mains l'initiative de ses 40 confrères, en soulignant que lors des campagnes de tests de l'ARS en juillet et en août sur la côte basque, "nous médecins qui sommes sur le terrain on se trouvait confrontés à des difficultés pour faire tester les patients qui nous paraissaient plus légitimes que des gens qui voulaient se donner bonne conscience: oui il faut prioriser!". Pour le médecin ziburutar "ça illustre le désarroi, l'isolement, la solitude des médecins dans leur exercice sur le terrain".

La solitude des médecins sur le terrain

L'ARS a proposé des tests quasi quotidiens sur la côte basque en août © Radio France - Bixente Vrignon

Une demande pressante au moment où les cas se multiplient dans les cabinets du secteur de St Jean-de-Luz, Ciboure, Urrugne et Ascain: "il commence à y avoir des cas tous les jours. Au départ c'était isolé, maintenant on en a de plus en plus", mais Jean-Jacques Bénichou tient à nuancer: "C'est une croissance exponentielle mais de simples cas. Pas des cas graves! Des cas!"

"Nolanahi egiten da, nolanahi bururatzen da"

Iparraldeko 40 mirikuen kolektibo honek salatzen du nolaz testak nahasmen handi batean eginak diren. Bainan haien gutun idekian salatzen dute ere frogak egiteko manera, eta nolaz kudeatzeko protokolo deberdinak badiren: "_nola nahi egiten da, nola nahi bururatzen da_, guk nahi dugu kudeaketa bat, mementukoz ez duguna" salatzen du Txomin Haranek, Uztaritzeko mirikuak. Bere praktikan, ez du argi nola eman lehentasuna paziente batzuei "frogak ez dira egiten lehentasuna duteneri, baizik eta etortzen direneri, ordonantzarekin edo gabe". Mirikuek nahi lukete kudeaketa bateratu bat, gaur egun bederen hiru aktore desberdinek manatzen dutelarik.