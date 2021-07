Coronavirus : Dans une tribune des médecins et agents de l'AP-HM invitent les hospitaliers à se faire vacciner

Dans une tribune, médecins, soignants et agents des hôpitaux de Marseille appellent leurs collègues hospitaliers à se faire vacciner. "Pour éviter la 4e vague tant redoutée, c'est maintenant. Je signe" indique le texte. Ils sont plusieurs centaines à l'avoir signé.

Les appels à se faire vacciner se multiplient alors que l'on craint de plus en plus une 4e vague de l'épidémie de Covid-19 et que le gouvernement réfléchi à un texte de loi pour rendre obligatoire la vaccination aux soignants. A Marseille, plusieurs centaines de membre du personnel de AP-HM signent une tribune pour inciter leurs collègues hospitaliers à se faire vacciner : "N’attendons pas que d’autres décident à notre place en rendant la vaccination obligatoire" écrivent-ils dans un long qui s'intitule "Tribune d’hospitaliers pour les hospitaliers. Pour éviter la 4ème vague tant redoutée : c'est maintenant". Ces signataires sont médecins, kinés, infirmiers, étudiants, sage-femmes, cadres de santé, internes ou encore Professeurs.

Aujourd'hui certains professionnels de santé sont toujours récalcitrants face à la vaccination alors les signataires espèrent les convaincre pour écrivent-ils "Pour limiter le risque d’être malade, pour éviter à tout prix de transmettre le virus, pour retrouver enfin une vie normale. Nous devons tous être immunisés, maintenant, le plus vite possible, avant que les nouveaux variants ne déclenchent cette 4ème vague tant redoutée". Dans les hôpitaux chez les soignants aujourd'hui la couverture vaccinale serait de 50 à 60%.

Liste des signataires

