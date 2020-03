Coronavirus : des médecins généralistes s'organisent pour faire face à une vague de malades

S'il devait y avoir une vague de malades contaminés par le coronavirus, ils veulent être prêts. En Haute-Savoie, des médecins généralistes s'organisent pour créer des circuits dédiés aux cas suspects de Covid-19. Dans la pratique, c'est matériellement possible de réserver une salle d'attente et une autre d'examens aux patients potentiellement atteints lorsque les médecins sont regroupés au sein d'un même cabinet médical. Mais lorsqu'ils sont isolés, c'est moins simple.

A Epagny Metz-Tessy par exemple, les médecins ont demandé à la mairie de réserver et préparer une salle spécialement dédiée. A Thônes, ce sont trois Algeco qui ont été installés. Dans le même objectif : séparer les flux de patients.

A Thônes, des Algeco devant la maison médicale

La mairie de Thônes a fourni trois Algeco, installés sur le parking de la maison médicale, un pour la salle d'attente, un pour la consultation, un autre pour les toilettes. Les pièces sont faciles à nettoyer, puisque comportant le minimum nécessaire à la consultation et un matériel spécifique, systématiquement désinfecté.

Sonia Delorme est médecin à Thônes. C'est "d'une pour qu'il y ait le moins possible de contaminations et de contacts entre les patients, et de deux pour rassurer les autres patients qui doivent encore venir en consultation", ceux qui viennent pour des maladies chroniques ou pour un suivi autre. "Dès qu'il y a la moindre suspicion" de coronavirus, "elle est vu à l'extérieur du cabinet" pour qu'il reste "le plus propre possible" assure Sonia Delorme.

Les médecins généralistes attendent maintenant d'être équipés en masque FFP2 pour se protéger. Comme le rappelait le président de l'ordre des médecins de la Haute-Savoie, pas question d'aller au front sans équipement.