Coronavirus : des médiateurs de plage à Hendaye pour rappeler les règles anti-Covid

A Hendaye, la mairie a embauché huit jeunes Hendayais comme médiateurs. Ils ont pour mission de rappeler les règles sanitaires en cette période d'épidémie de Coronavirus Ils ont à sillonner les 3 kilomètres de plages très prisées en ce mois d'août. Les vacanciers sont de plus en plus nombreux à trouver des astuces.

Des cercles et des rectangles pour se protéger

La plage prend des allures géométriques en ces temps d'épidémie de Coronavirus. Des ronds et des rectangles sont dessinés sur le sable. Au fil des jours, ils apparaissent de plus en plus autour des parasols et des serviettes. Certains vacanciers plantent même des petits drapeaux de couleurs pour bien délimiter leur territoire. "C'est devenu courant " reconnaît Cylia , médiatrice, depuis début juillet avec sept autres camarades.

L' équipe des huit jeunes médiateurs hendayais veillent sur le respect des règles sanitaires © Radio France - Nathalie Bagdassarian

Pas plus de 10 par groupe sur la plage

Pour Esteban et Cylia, les heures les plus critiques sont en marée montante. Non seulement parce que de nombreux vacanciers sont chaque jour surpris que l'océan ne soit pas la Méditerranée mais surtout parce que la plage rétrécissant, ils doivent veiller à toujours faire respecter une certaine distance et à ne pas voir se former des groupes supérieurs à 10 personnes, interdits selon les règles sanitaires.

Les huit jeunes médiateurs sont présents chaque jour de 14h à 18h. Leur "cabane" se trouve juste à côté du célèbre centre de secours "la Baleine".