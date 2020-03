Coronavirus : des mesures de précaution dans les EHPAD en Berry

Aucun cas confirmé de coronavirus n'a été détecté en Berry. Mais des mesures de précaution sont appliquées pour protéger les personnes les plus vulnérables. Dans les maisons de retraite, la vigilance est donc de mise.

Comme lors de chaque crise sanitaire, ce sont les maisons de retraite qui sont parmi les plus réactives pour appliquer des mesures de précaution. Le coronavirus n'a fait aucune victime en Berry. Aucun cas confirmé n'a été détecté dans l'Indre et le Cher. Malgré tout, la prudence est de mise, car 7 cas ont désormais été confirmés en région Centre-Val de Loire. Emmanuel Macron a invité les Français à ne pas rendre visite aux personnes âgées pour les protéger.

Le personnel des EHPAD très sollicité pour protéger les patients

"Dans les EHPAD, ce sont des mesures de limitation de visite qui ont été prises", confirme Claudette Brialix, présidente de l'association "Bien vieillir ensemble 36". "Des registres sont également tenus pour tracer toutes les personnes qui entrent et sortent de l'établissement. Il est important d'assurer un suivi", ajoute Claudette Brialix, également présidente de la Fédération Nationale des Associations et Amis de Personnes Âgées et de leurs Familles.

De nombreux actes sont réalisés en ce moment pour protéger les patients face au coronavirus. "Le personnel doit désinfecter plusieurs fois par jour les mains des résidents. Il faut aussi leur prendre la température pour s'assurer que tout va bien. Ce sont des gestes que les personnes âgées ne peuvent pas toujours faire elles-même", explique Claudette Brialix. "C'est un double principe de précaution qui s'applique à la fois aux résidents et aux patients", précise-t-elle.

Il y a une vigilance tout à fait normale dans la mesure qu'il s'agit de personnes vulnérables

Le respect des consignes d'hygiène est déterminant !

Pour les personnes âgées qui vivent chez elles, il est capital de bien suivre les mesures d'hygiène. Se laver les mains fréquemment ; ne pas serrer la main ; ne pas faire la bise... "Ce sont des choses fondamentales qui ne sont pas forcément bien intégrées. Toutes les mesures de précaution ne semblent pas encore rentrées dans les mœurs", relève Claudette Brialix. Pas question de tomber dans une psychose, explique la présidente de l'association "Bien vieillir ensemble 36". Mais il faut être prudent. "Il ne faut pas s'enfermer complètement. Mais il faut bien être conscient qu'il est important de se protéger quand même. Le risque zéro n'existe pas. Nous avons tous notre part de responsabilité pour éviter la propagation du coronavirus. Les personnes qui ont déjà des pathologies cardiaques ou pulmonaires doivent redoubler de vigilance", précise-t-elle.