L'EHPAD d'Agonac en Dordogne est prêt à faire face à la menace du coronavirus

Le nombre de personne infecté au coronavirus a encore augmenté en France dépassant les 250 cas. Les personnes âgées sont les personnes les plus fragiles face à la maladie. Dans l'EHPAD Les Chênes Verts d'Agonac (24), la direction a mis en place des mesures de prévention depuis vendredi dernier. Le but ? Protéger au mieux les résidents.

Des mesures drastiques

Les mesures mises en place par l'EHPAD sont affichées sur la porte d'entrée © Radio France - Flavien Groyer

Sur la porte de l'établissement, la direction annonce la couleur. Une affiche fait état de mesures de prévention demandées par l'ARS (Agence Régionale de Santé) et mises en place depuis vendredi : obligation de se laver les mains en arrivant et contrôle strict des entrées. "Nous avons prévenu les familles, nous leur demandons de ne pas visiter leurs proches, sauf en cas d'importante nécessité" explique la directrice Véronique Gerbeau. Tout se fera donc par téléphone.

Seul le personnel est habilité à rentrer - Véronique Gerbeau, directrice de la résidence Les Chênes Verts

Dans le hall d'entrée, la direction a installé un registre et des gels hydroalcooliques. © Radio France - Flavien Groyer

La direction a également disposé un registre à l'entrée : "Il sert à recenser les personnes autorisées à rentrer, au cas où nous aurions un infection et pour retrouver la ou les personnes en contact".

Le risque est fort car les personnes sont très fragiles. - Véronique Gerbeau

Coraline Bodard est assistante qualité au sein de l'EHPAD, elle explique que ces mesures sont les mêmes que le Plan Blanc : "Le registre est également mis en place lorsqu'il y a un simple cas de grippe dans la résidence. Là, on le met en place même s'il n'y a pas de cas".

Vigilance également du côté du personnel pour protéger les personnes âgées, il y en a 69 dans la résidence. Karine Roussarie est infirmière : "On est encore plus drastique sur le lavage des mains et on surveille le personnel pour voir s'il n'y pas des infirmières qui sont fatiguées par exemple" explique t-elle.

Des résidents rassurés

Les résidents ne sont pas du tout inquiets même s'ils vont moins voir leur famille : "Je me fais aucun souci. C'est ces dames [l'équipe de la résidence, ndlr] qui se font des soucis pour nous" assure Armand, 85 ans, assis tranquillement dans son fauteuil. "Les résidents ne se rendent pas vraiment compte qu'ils voient moins leur famille car ils n'ont pas la même notion au temps" explique la directrice, Véronique Gerbeau.

Les familles sont également très compréhensives. Françoise est venue rendre visite à sa mère mais impossible de rentrer au sein de l'établissement : "J'aurai préféré la voir mais ça ne me pose pas de problème". Les familles ont également toutes les informations sur le site internet de l'EHPAD ainsi que sur sa page Facebook.

Armand, 85 ans, est un résident serein © Radio France - Flavien Groyer

Alors pour l'instant tout va bien, mais si un cas de coronavirus se déclare dans l'EHPAD, les équipes n'ont aucune information sur les mesures à adopter.